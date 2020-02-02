Женева, Швейцария, , 18:48 — REGNUM На Ближнем Востоке лабораторными возможностями по выявлению острого респираторного заболевания 2019-nCoV у пациентов обладают только четыре страны. Об этом 2 февраля сообщил журналистам руководитель отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточном Средиземноморье Абд ан-Насер Абу Бакр.

По его словам, в этот список международной организации входят Египет, Иордания, Сирия и Иран. Абу Бакр подчеркнул, что ВОЗ предпримет все возможные усилия, чтобы обеспечить и другие страны региона средствами диагностики инфекции. Так, в ближайших планах ВОЗ предоставить такие средства еще десяти странам Ближнего Востока.

Он высказал мнение, что в особо плачевном состоянии находятся страны Африки, которые по возможности улучшают медицинское обслуживание из-за возможного распространения коронавируса в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ сообщили, что получение посылок и писем из Китая не представляет угрозы заражения новым типом коронавируса для людей.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ сообщила о безопасности посылок и писем из Китая