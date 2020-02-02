Москва, , 09:20 — REGNUM В столичном регионе ожидается резкое понижение атмосферного давления, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщается на сайте «Метеовести» погодного центра «Фобос».

Барометр

В Москве сегодня ожидается теплая погода, температура воздуха поднимется до плюс трех градусов Цельсия. Будет идти мокрый снег, местами переходящий в дождь.

Связана такая погода с тем, что столичный регион оказался в теплом секторе очередного атлантического циклон, центр прохождения которого окажется над территорией Финляндии, Карелии и Архангельской области.

При этом атмосферное давление будет активно падать и к концу дня составит 726 миллметров ртутного столба, что на 22 единицы меньше нормы.