Москва, , 21:29 — REGNUM Медицинские учреждения Москвы в достаточном количестве обеспечены лекарственными препаратами, рекомендованными Минздравом России, для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. Об этом 1 февраля сообщается в официальном заявлении столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что аптеки, находящиеся в подчинении города, снабжены в полном объеме медицинскими масками и их поставки осуществляются на регулярной основе.

Кроме этого, в депздраве подчеркнули, что у всех пациентов, которые были доставлены в московские больницы с подозрением на коронавирус, лабораторные исследования показали отрицательные результаты.

«В Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время проводится полный комплекс профилактических мер по выявлению и предупреждению распространения коронавируса. Так, в гостиницах, в которых проживают граждане Китая и прибывшие из КНР лица, осуществляется дежурство мобильных медицинских бригад, которые в течение 31 января осмотрели порядка 1650 человек. Также ежедневные медицинские осмотры студентов из Китая проводятся в столичных вузах и их общежитиях, врачами осмотрено более 800 обучающихся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28 января по поручению мэра Москвы Сергея Собянина был создан Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на территории столицы. В задачу этой структуры входит постоянное отслеживание ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений. В частности, взяты под контроль гостиницы и места массового пребывания туристов.

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