Москва, , 19:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предложил поэтапное вступление в силу закона о бесплатном горячем питании для школьников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, это следует из президентского проекта поправок, направленных на обеспечение школьников начальных классов горячим питанием.

Так, в частности, президент предложил, чтобы мероприятия по организации бесплатного горячего питания школьников начальных классов вводились поэтапно. Начать их предлагается с 1 сентября 2020 года и завершить к 1 сентября 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент внёс в Госдуму поправки, направленные на организацию горячего питания для учащихся в 1−4 классах государственных школ. Так, в частности, президент предлагает прописать, что субсидии для организации такого питания должны выделяться регионам из федерального бюджета.

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