Москва, , 16:40 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 1 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:37 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 13 рейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержаны семь авиарейсов; в аэропорту «Внуково» задержан один рейс.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 5 февраля в Москве прогнозируется похолодание.