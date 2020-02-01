Киев, , 13:16 — REGNUM Первое место по контрабанде сигарет в страны Европейского Союза по данным исследований международной компании KPMG занимает Украина. Об этом 31 января со ссылкой на сообщение ассоциации «Укртютюн» сообщают «Украинские новости».

По данным ассоциации, в страны Европейского Союза за 2018 год незаконно было ввезено с территории Украины 4,2 млрд штук сигарет. Что, как отметили в ассоциации «Укртютюн» вредит имиджу государства на международной арене и снижает ее инвестиционную привлекательность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Закарпатской области сотрудниками пограничной службы Украины на границе с Венгрией была пресечена очередная крупная партия контрабандных сигарет.

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