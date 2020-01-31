Москва, , 19:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавирусной инфекции. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме российский лидер выразил уверенность, что «благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от неё минимизирован».

Владимир Путин также выразил готовность «оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь». По его словам, российские компетентные органы готовы к «самому тесному взаимодействию с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления общей угрозы».

Напомним, ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия окажет Китаю гуманитарную помощь в связи с коронавирусом. В частности, МЧС готово доставить в охваченные эпидемией районы медицинские маски.

Кроме этого, вице-премьер не исключила отправки в КНР специалистов Роспотребнадзора и Минздрава России для содействия китайским коллегам в борьбе с коронавирусом.