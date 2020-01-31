Тбилиси, , 17:34 — REGNUM Дискриминация по отношению к гостям из Китая недопустима, сообщила журналистам 31 января грузинский министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что китайцев в Грузии боятся обслуживать из-за риска заразиться коронавирусом 2019-nCoV, она сказала:

Тикарадзе «Если гражданин из Китая, это не означает, что он обязательно болен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Китае от 2019-nCoV умерли 213 человек. Число заболевших в Китае и за его пределами составляет 9 938.

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