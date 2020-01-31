Ташкент, , 14:15 — REGNUM По итогам 2019 года средний размер пенсий в Узбекистане вырос на 29,2%, социальных пособий — на 42,7%. Об этом сообщили в государственном комитете республики по статистике.

За год доля пенсий в общем объеме социальных трансферов составила 82,5%, пособий — 13,7%, стипендий — 3,8%. Абсолютных значений в комитете не приводят. Вместе с тем доля социальных пособий, пенсий и других трансферов в общем объеме доходов населения составила 25,3%.

По данным, госкомстата общий объем совокупного дохода населения Узбекистана составил 344,7 трлн сумов ($36 млрд), что на 21,9% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, размер среднемесячной номинальной заработанной платы работников здравоохранения в Узбекистане по итогам 2019 года составил 1,534 млн сумов ($161).

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