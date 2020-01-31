Губкин, Белгородская область, , 10:46 — REGNUM За разглашение тайны телефонных переговоров осудили бывшего сотрудника оператора сотовой связи в городе Губкин Белгородской области. Женщина продала заинтересованному лицу информацию о звонках одного абонента, сообщили 31 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Установлено, что оператор в июне 2019 года днём на рабочем месте зашла в базу телекоммуникационной компании под своей учётной записью. Она скопировала информацию о соединениях абонента и через мессенджер со своего телефона передала данные некоему заинтересованному лицу. Разглашение таких сведений запрещено в компании. За свою услугу женщина вечером получила денежное вознаграждение.

Так как обвиняемая совершила преступление впервые, полностью признала свою вину и загладила причинённый вред, уголовное дело в отношении неё было прекращено и назначен судебный штраф в сумме 30 тысяч рублей.