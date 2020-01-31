Томск, , 07:18 — REGNUM Проверки предприятий с иностранными рабочими проходят в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в региональной администрации.

В Асиновском районе уже выявлены первые нарушения, касающиеся мест проживания мигрантов. На пяти предприятиях и у одного индивидуального предпринимателя нашли помещения, используемые для временного проживания иностранных работников, но не оборудованные автоматической пожарной сигнализацией.

Почти все проверенные хозсубъекты размещают работников в нежилых административных помещениях без систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, первичных средств пожаротушения и другого обязательного оборудования.

В отношении организаций и индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела. В суд направлено шесть исковых заявлений с требованием устранить нарушения и с временным запретом эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Томской области произошла трагедия. В посёлке Причулымский Асиновского района загорелось одноэтажное деревянное здание, где проживали рабочие. Погибли 11 рабочих из Узбекистана и одна гражданка России.

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