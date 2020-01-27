Томск, , 16:16 — REGNUM Арестована директор ООО «Грин Вуд», двенадцать сотрудников которого погибли при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела продолжается. 27 января суд рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении директора ООО «Грин Вуд». Женщина заключена под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочие из Узбекистана, а также гражданка России погибли при пожаре в одноэтажном деревянном доме в посёлке Причулымский 21 января. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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