Москва, , 00:22 — REGNUM Информацию о первом случае пневмонии в Москве, вызванной новым типом коронавируса, не подтвердили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Об этом 31 января сообщает РИА Новости.

«Мы не подтверждаем данную информацию», — ответили в ведомстве на запрос журналистов.

Напомним, информацию об обнаружении коронавируса у пациента в Москве ранее сообщили в Telegram-канале Mash.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент известно, что в мире коронавирусом пневмонии заразились более 7,8 тыс. человек. Около 1,4 тыс. из них остаются в тяжёлом состоянии. Подозрение на заражение ещё у 12 тыс. человек. Известно о 170 случаях смертельного исхода этого заболевания.

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