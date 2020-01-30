Москва, , 21:33 — REGNUM Граждане, прибывающие из неблагополучных регионов, проходят двойной контроль в рамках реализации мероприятий по борьбе с распространением нового вида коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

«Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», — отметили в ведомстве.

Отмечается также, что в регионы доставлены диагностические тест-системы для выявления нового вида коронавируса.