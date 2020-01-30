Вашингтон, , 20:17 — REGNUM В сеть выложили новую информацию о том, как продвигаются дела с реализацией режима Forge (кузницы) для игры Halo Reach на ПК. Об этом 30 января сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1222927591096692736

Разработчики выложили в сеть первый скриншот, сообщив, что они достигли «большого прогресса» в проекте. Они также написали, что следующим шагом будет реализация специфичных для ПК функций, которые будут работать для Forge и функции Theatre во всех остальных играх Halo.

Напомним, релиз Halo: Reach на платформе ПК состоялся 3 декабоя 2019 года. Первоначально игра вышла на платформе Xbox 360 в сентябре 2010 года.

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