Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Паром «Принцесса Мария» может вернуться к круизам по Балтийскому морю. Об этом заявил журналистам директор компании-оператора MOBY SPL Сергей Котенев 30 января.

Сейчас в петербургский порт заходит только паром «Принцесса Анастасия», которая курсирует в Хельсинки, Таллин и Стокгольм.

По словам Котенева, решение будет принято до июня 2020 года, и в случае положительного исходя второе судно Moby Dada, которое также известно как «Принцесса Мария», начнет круизы по Балтике уже в 2021 году.

«Сейчас оно работает в Средиземном море и осуществляет перевозку пассажиров между курортами Италии», — цитирует Котенева «Интерфакс».

Варианты маршрутов для второго судна уже проработаны. А «Принцесса Анастасия» вернется к работе после 21 марта, сообщает АБН. На майские праздники паром будет заходить в Ригу, также появятся круизы в Таллин 11−13 июня.

Оператор также планировал начать ходить в Германию и Калининград, но пока нет уверенности в готовности всей инфраструктуры в российском регионе. В 2020 году в Калининград «Прицесса Анастасия» не поплывет.

Напомним, в начале декабря 2019 года MOBY SPL объявила об отмене всех рейсов «Принцессы Анастасии» в течение новогодних праздников вплоть до 8 января 2020 года, что вызвало волну возмущения у недовольных туристов. В компании это объяснили необходимостью срочно ремонтировать судно.

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