Москва, , 10:36 — REGNUM Существуют преступления, за которые преступника можно приговаривать к смертной казни: в этом уверены 85% респондентов, которые приняли участие в опросе ИА REGNUM. Опрос прошел с участием более 18 тысяч человек.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 2 «Считаете ли Вы, что существуют преступления, за которые преступника можно приговаривать к смертной казни?»

, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Примечательно, что среди респондентов в возрасте до 30 лет включительно «лишь» 70% уверены в том, что есть преступления, заслуживающие смертной казни, а оппонирует им уже ровно четверть опрошенных той же возрастной группы. Среди более возрастных респондентов доля уверенных в наличии заслуживающих смерти преступлений скачкообразно возрастает: до 82% у 31−40-летних до 91% среди пенсионеров. Их мнение разделяют граждане с доходами существенно ниже среднего, коммунисты, социалисты и госкапиталисты.

Обращает на себя внимание распределение по уровню доходов: три четверти граждан с достатком значительно выше среднего считают, что заслуживающие смерти преступления существуют, и целая четверть — что таких преступлений нет. К этому мнению близка позиция классических капиталистов (соответственно 76% и 20%). Самыми лояльными к тем, кто совершает особо тяжкие преступления, оказались сторонники либерального капитализма и глобализма: из них лишь 59% думают, что есть преступления, заслуживающие казни, и 34% убеждены, что нет такого преступления, за которое преступника можно было бы казнить.

В жёсткости подхода по профессиональному признаку, как того следовало бы ожидать, лидируют сотрудники силовых ведомств (соответствующие показатели 91% и 7%). — «против»). А лидерами по части лояльности (весьма, впрочем, относительными) стали наши респонденты из числа сотрудников СМИ, рекламы и шоу-бизнеса (соответственно 72% и 24%).

Среди представителей двух крупнейших в России конфессий разногласий не наблюдается: 90% православных и 91% мусульман считают, что заслуживающие смерти деяния существуют.