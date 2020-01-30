Симферополь, , 14:01 — REGNUM Четверых крымчан, которые недавно побывали на территории Китайской народной Республики, а потом обратились в медучреждения Крыма с признаками ОРВИ, проверили на предмет инфицирования коронавирусом. Об этом ИА REGNUM 30 января сообщили в Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«Четыре человека обследованы в научно-исследовательском центре Роспотребнадзора. По двум из них результаты отрицательные. Результаты остальных граждан будут известны чуть позже», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало суток 30 января, в Китае заболели новой пневмонией 7711 человек, 170 человек скончались.

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