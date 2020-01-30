Курск, , 13:34 — REGNUM В Курской области на приграничных территориях и в аэропорту организован санитарно-карантинный контроль, а медицинские учреждения проинструктированы о действиях при подозрении на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Всем прибывающим из-за границы измеряют температуру. С начала 2020 года были проверены более 13 тысяч человек. Больных с подозрением на инфекционные заболевания среди них не нашли. «Угрозы с воздуха» специалисты не ожидают: сейчас в Курск осуществляются только внутренние рейсы — в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Однако ситуация на контрольно-санитарном пункте в аэропорту также находится на постоянном мониторинге.

Персонал медицинских учреждений отработал план действий на случай, если у пациента возникнет подозрение на коронавирусную инфекцию. ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница им. Семашко» готова к возможному приёму больных, вирусологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» — к определению и исследованию вирусов.

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