Манила, , 13:16 — REGNUM На Филлиппинах зарегистрирован первый случая заражения новым типом коронавируса, который вызывает пневмонию. Об этом 30 января сообщил министр здравоохранения островного государства Франсиско Дуке, передаёт телеканал CNN Philippines.

Читайте также: Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

Глава ведомства уточнил, что заразившаяся — 38-летняя гражданка КНР, которая неделю назад приехала из китайского города Ухань. В настоящее время она находится под наблюдением медиков.

Всего, по данным министра, в стране в связи с распространением нового типа коронавируса под наблюдением врачей находятся 23 человека.

Также по теме: Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию, произошла в китайском городе Ухань провинции Хубэей в декабре 2019 года. На сегодняшний день в Китае не осталось ни одного района, где не были бы зафиксированы случая заболевания. В настоящее время количество заражённых новым коронавирусом в КНР превысило 7,7 тыс. человек, из них 170 скончались.

Ранее случаи заражения коронавирусом были подтверждены в 17 странах мира.