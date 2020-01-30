Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Власти Петербурга направили компании «Метрострой» 200 млн рублей для выплаты долгов перед рабочими. По словам исполняющего обязанности директора «Метростроя» Сергея Харлашкина, эти средства должны пойти на погашение задолженности по зарплатам за ноябрь и декабрь.

«Закроем остатки зарплаты за ноябрь и декабрь в подразделениях и филиалах ОАО «Метрострой». Также часть средств будет направлена на материалы для обеспечения фронта работ на будущее», — цитирует его издание «Фонтанка».

По сведениям АБН, комитет финансов также подтвердил факт денежного перевода утром 30 января.

Напомним, проблемы с выплатами метртостроевцам начались еще в 2018 году, те периодически устраивали забастовки и не выходили в забой. На данный момент приостановлена проходка Красносельско-Калининской линии у будущей станции метро «Путиловская», однако в «Метрострое» утверждают, что это не имеет отношения к каким-либо стачкам.

В декабре 2019 года генерального директора компании Николая Александрова арестовали по делу о растрате 178 млн рублей при фиктивных поставках щебня на стройку Фрунзенского радиуса метро. В январе его отпустили из СИЗО под домашний арест.

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