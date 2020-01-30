Пекин, , 08:10 — REGNUM Голландская газета Telegraaf пишет, что голландцы, работающие и проживающие в Шанхае, жалуются на то, что консульства Нидерландов в этом городе предоставляет недостаточно информации о коронавирусном кризисе.

Голландцы, с которыми беседовал корреспондент газеты, указывают на то, что на интернет-странице консульства вообще не говорится о вирусе, а информация на странице консульства в Facebook содержит слишком общие данные, которые к тому же не обновляются.

Представитель МИДа Нидерландов заявил, что ему понятно недовольство голландцев в Китае, но указал на то, что информацию у голландских властей можно получить по телефону.

После того, как корреспондент Telegraaf связался с голландским МИД, консульство в Шанхае на своих страницах в соцсетях поделилась документом, содержащим более актуальную информацию.