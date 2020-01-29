Биробиджан, , 10:15 — REGNUM В Биробиджане из-за роста заболеваний острыми респираторно-вирусными инфекциями, а также для предотвращения распространения гриппа, на карантин закрыты 30 школьных классов и одна школа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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По состоянию на 29 января была полностью закрыта школа № 5, а также 30 классов в школах № 7 (двенадцать классов), 11 (три класса), 14 (восемь классов) и 16 (семь классов).

Также сообщается, что с четверга, 30 января, на карантин будет закрыта школа № 7, где выявлено наибольшее число заболевших детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае на карантин по гриппу и ОРВИ закрыто 80 классов, из них 37 — во Владивостоке.