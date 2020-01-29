Владивосток, , 04:53 — REGNUM В 28 образовательных учреждениях Приморья на карантин по гриппу закрыто 80 школьных классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Причина закрытия на карантин — высокий уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, выявленными среди учащихся образовательных учреждений. Только во Владивостоке на карантине оказались 37 классов в 13 общеобразовательных учреждениях, ещё 43 класса в 15 школах закрыты на карантин в различных муниципалитетах Приморья.

Как рассказали в минздраве Приморья, массовые вспышки гриппа и ОРВИ — характерное явление для данного времени года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге растёт число школ, которые временно закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ.