Канберра, , 06:10 — REGNUM Власти Австралии решили вывезти своих граждан из китайского Уханя, где находится эпидемия коронавируса нового типа, на остров Рождества, сообщает Sydney Morning Herald.

Сообщается, что властям придется изолировать австралийцев, вывезенных из Уханя, на острове Рождества, расположенном в 1500 километрах от побережья Австралии, в целях предотвращения возможного распространения коронавируса. Им позволят вернуться на материк, если у них не будет обнаружено заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Австралии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом нового типа. Вирус был обнаружен у 21-летней девушки, которая недавно вернулась из китайского Уханя.

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