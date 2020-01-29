Екатеринбург, , 06:02 — REGNUM В Свердловской области бывшая сотрудница областного Фонда капремонта и двое бизнесменов отданы под суд. Им вменяют коммерческий подкуп и посредничество в нём, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что 37-летняя женщина, возглавлявшая один из отделов фонда, получила в 2016—2019 годах более 10 млн 700 тыс. рублей. Посредником стал 41-летний бизнесмен. А исходили они от 47-летнего бизнесмена, ранее подысканного по просьбе чиновницы и заинтересованного в преференциях. Этот 47-летний бизнесмен часто оказывался победителем в электронных аукционах.

Следователи считают, что он отдавал сотруднице фонда от трех до пяти процентов от суммы договоров. Его акты принимали и подписывали без замечаний. Теперь все трое предстанут перед судом.