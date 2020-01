Пекин, , 02:06 — REGNUM Проект разработки вакцины mRNA против нового коронавируса 2019-nCoV был срочно утверждён, сообщили 28 января в Шанхайском восточном госпитале Университета Тунцзи.

Вакцина будет разрабатываться совместно самим госпиталем и фармацевтической компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Как отметил генеральный директор Stermirna Therapeutics Co. Ли Ханвэнь, потребуется не более 40 дней на производство образцов вакцины, основанной на новом поколении технологии mRNA и проведение ряда предварительных процедур.

Образцы вакцины будут разосланы в клиники как можно скорее. Производственный цикл обычных вакцин занимает порядка пяти-шести месяцев, в то время как технология mRNA требует значительно меньше времени и на разработку, и на цикл производства в целом.