Ташкент, , 22:35 — REGNUM Воздух в столице Узбекистана является «очень нездоровым», согласно проведенному исследованию, загрязнение составляет 212 микрограммов на кубометр по концентрации твёрдых частиц, сообщает Узрепорт со ссылкой на New York Times.

«Между тем допустимая норма составляет от 0 до 100 микрограммов на кубометр. В Ташкенте воздух такой же грязный, как был в Калифорнии во время пожаров», отмечает американское издание.

Издание подчеркивает, что воздух является очень нездоровым и может оказывать губительное воздействие на организм и рекомендует людям пореже бывать на улице.

По данным Узгидромета, «плохой» воздух в Ташкенте обусловлен вредными выбросами от городского автотранспорта, промышленных предприятий — ТЭС и ТЭЦ, котельных, металлургических производств. Основными веществами, загрязняющими столичный воздух, являются пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и аммиак, среднегодовые концентрации которых в отдельные месяцы превышают предельно допустимые концентрации в разы.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, одним из значимых факторов загрязнения воздуха в столице Узбекистана, а также других городах республики, является то, что в них на протяжении многих лет варварски вырубаются деревья.

Деревья незаконно вырубаются подразделениями городских властей в целях их теневой продажи местным мебельным предприятиям. Только в Ташкенте уже уничтожены сотни тысяч взрослых деревьев, многие из которых были посажены 60−70 лет назад, а некоторые из них еще задолго до революции 1917 года русскими поселенцами.

Как отмечает ташкентская интеллигенция, идея вырубать деревья в столице Узбекистана на нужды мебельной промышленности могла прийти в головы только исключительно некультурным людям, варварам по своей сути, лицам, которым чуждо понятие чести и достоинства, сопереживания за свою страну и граждан.

В настоящее время в столице Узбекистана на каждом шагу можно увидеть изуродованные до нельзя, некогда роскошные чинары, дубы и другие деревья, прежде являвшиеся украшением Ташкента и его гордостью.

Также, подавляющее большинство еще не вырубленных деревьев напоминают тропические пальмы. У них срезаны все сучья, которые также продаются в регионы страны в зимнее время, так как являются топливом для страдающих от отсутствия центрального отопления и газа жилых домов.