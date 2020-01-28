Тирана, , 19:07 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама с возмущением опроверг сообщение итальянских СМИ о росте на 1200% производства марихуаны в его стране.

Об этом 28 янаря он сообщил на своей странице в Twitterг.

Возмущение албанского премьер-министра вызвал государственный телеканал Италии Rai 3, сообщивший о 100 тыс. наркотических плантаций в горах Албании и 12-кратном росте производства каннабиатов.

Представители итальянской прокуратуры в телеэфире назвали Албанию «одним из крупнейших мировых производителей марихуаны».

«Это позор журналистов, не имеющий никакого отношения к реальности и данным Guardia di Finanza (финансовой полиции Италии)! Желаю нашим партнерам самим сообщить правду, не теряя времени даром», — написал албанский премьер-министр.

Напомним, наркобизнес остаётся одним из главных источников дохода в Албании, хотя с 2014 года власти проводят настоящие военные операции против наркоплантаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года экс-глава МВД Албании Саимир Тахири был приговорён судом к трем годам условного лишения свободы за связь с наркомафией.

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