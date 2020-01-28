Москва, , 16:28 — REGNUM В России необходимо пропагандировать идею многодетных семей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Совфеде на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.

«У нас если у тебя три ребёнка, то это вообще уже нечто особенное. А на самом деле это минимальное воспроизводство населения. Когда рождается один ребёнок — вообще не воспроизводится. Когда два — по нулям. Только три даёт минимальный рост населения», — заявил Патриарх Кирилл.

«Я думаю, об этом нужно громко говорить. Что семьи должны становиться многодетными. И не просто говорить, а поддерживать этот тезис в терминах нашей культуры, изобразительного искусства и в хорошем смысле пропаганды среди молодёжи», — подчеркнул он.