Богданович, Свердловская область, , 12:47 — REGNUM В районной больнице свердловского города Богдановича произошли большие положительные изменения в плане повышения доступности медуслуг и оснащения новым оборудованием. Об этом заявил журналистам глава областного минздрава Андрей Цветков.

По его словам, сейчас идут работы в хирургическом корпусе. За полтора-два месяца их планируется закончить. Также больница получит новые приёмный покой и реанимацию. Затем ремонтные работы и дооснащение медучреждения будут идти поэтапно.

Что касается разразившегося в СМИ скандала, то здесь не всё просто. «То, что мы сегодня видим, это искусственно созданная ситуация. Но нам каждый сотрудник важен, и мы разбираемся, смотрим, уже выезжать туда, мы там неоднократно были. У больницы сегодня хорошие перспективы», — сказал областной министр здравоохранения.

Также Цветков добавил, что представление прокуратуры в минздрав пока не поступало. Как только оно придёт, сразу будет взято в работу.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура выявила факты недоначисления зарплаты сотрудникам больницы. Также представителей ведомства не устроило состояние прачечной. По ней, кстати, вопрос уже решён. С 29 января услуги прачечной будут оказываться учреждению сторонней организацией на условиях аутсорсинга. Таким образом, вопрос о состоянии соответствующего помещения в больнице отпадает сам собой.

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