Ухань, Китай, , 06:10 — REGNUM Количество жертв коронавируса выросло до 106 человек, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, 4515 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (2019-nCoV) зафиксировано в 30 регионах Китая. 976 человек находятся в критическом состоянии и еще 6973 человека находятся под подозрением. Всего 60 человек были выписаны из госпиталя после выздоровления.

Напомним, что из-за вспышки Коронавируса в Китае, которая распространилась из горда Ухань провинции Хэбэй, целый ряд городов Поднебесной были частично или полностью закрыты для въезда и выезда.