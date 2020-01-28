Вашингтон, , 01:22 — REGNUM Разработчики многопользовательского шутера Apex Legends опубликовали анимационный трейлер, в котором нового персонажа Джеймса Макормика (Forge), убил другой таинственный новый герой, известный как Revenant. Ролик был опубликован 27 сентября на YouTube-канале проекта.

Согласно сюжету, убийство произошло в телевизионной студии канала OTV, во время эфира, когда ведущая Лиза Стоун брала у Forge интервью. Произошедшее стало настоящим шоком для журналистки.

Напомним, новый игровой сезон «королевской битвы» Apex Legends будет называться «Ассимиляция». Его запуск состоится 4 февраля 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты игры нашли в сети изображения робота-убийцы Revenant.

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