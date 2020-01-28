Ростов-на-Дону, , 00:56 — REGNUM В Ростовской области открыта «горячая линия» по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Операторы колл-центра принимают звонки от «потребителей туристских услуг, выезжающих на территорию либо находящихся на территории Китайской Народной Республики (КНР)». Специалисты готовы оказать обратившимся как информационную, так и практическую помощь.

ИА REGNUM ранее сообщало, что авиакомпания Azur air из-за коронавируса приостановила прямое сообщение между Ростовом-на-Дону и городом Санья, расположенным на острове Хайнань. Меры приняты до улучшения ситуации.