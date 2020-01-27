Кутаиси, Грузия, , 10:17 — REGNUM Вслед за аэропортом в Тбилиси врачи начали проверять состояние здоровья прибывающих пассажиров и в Кутаисском аэропорту. Об этом 26 января сообщает телеканал «Имеди».

Как рассказали журналистам дежурные медики, проверяется температура у тех, кто прибыл из стран, где зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом. У прибывших дистанционно измеряют температуру, если она превысит 38 °C, человека отправят на дополнительный медосмотр. Всего было пока обследовано 10 человек, заболеваний у них не выявлено.

Напомним, прямые рейсы из Китая до 1 февраля отменены.

Стоит отметить, что МИД Индонезии в связи с распространением новой болезни планирует эвакуировать из Уханя своих граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на нефть рухнули на 8%