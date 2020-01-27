Пекин, , 07:38 — REGNUM Правительство КНР направит 300 млн юаней ($44 млн) на обеспечение мер по борьбе с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает 27 января Xinhua.

Как заявили в Национальной комиссии по развитию и реформам, необходимая сумма будет выделена из бюджетных средств. Часть из них пойдет на строительство двух больниц. Кроме того, деньги пойдут на закупку медицинского оборудования и медикаментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больницу на тысячу койко-мест в Ухане собираются построить за неделю.

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