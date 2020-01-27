Пекин, , 03:21 — REGNUM Власти Пекина проведут демографическую перепись в 2020 году, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Исследование численности населения в городе проводится раз в десятилетие. Оно займем период с ноября по декабрь 2020 года, сообщили в Пекинском муниципальном бюро статистики. Подготовительные работы уже начались. В настоящее время идет формирование рабочих групп на всех уровнях, которые займутся процессом переписи.

В переписном листе респондентам нужно будет указать имя, номер ID-карты, этническую принадлежность, образование, профессию, семейный статус и жилищные условия. Все данные будут проанализированы в период с декабря 2020 по декабрь 2022 года, сообщили в бюро.