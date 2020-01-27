Пекин, , 02:42 — REGNUM Министерство культуры и туризма КНР выпустило циркуляр, требующих приостановит предоставление туристических продуктов по всей стране с целью снизить пассажиропоток, который может стимулировать распространение коронавируса, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Туристические агентства и интернет-продавцы путевок также должны будут отменить групповые туры и туристические пакеты, включающие бронирование авиабилетов и отелей. Тургруппы, которые уже находятся в пути могут завершить свою поездку, как и было запланировано, однако особое внимание должно быть уделено здоровью путешественников и защитным мерам, которые должны быть приняты относительно их здоровья.

Напомним, что коронавирус (2019-nCoV), вспышка которого произошла в столице провинции Хубэй городе Ухане, привел к смерти как минимум 56 человек, заражено по меньшей мере 1970 человек по всему Китаю.

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