Роквилл, США, , 02:08 — REGNUM В сеть выложили ролик, в котором создатель предстоящей игры DOOM Eternal рассказывает о демонах, который геймеры встретят в игре. Видео было опубликовано 26 января на YouTube-канале Noclip.

«Мы хотели вернуть столько персонажей из DOOM 2, сколько сможем», — сообщает зрителям директор проекта Хьюго Мартин.

Опубликованное видео даёт понять: геймерам придётся осваивать новые стил игры, чтобы победить отдельных демонов. Например, монстр под названием Carcass будет использовать противоракетный щит, чтобы свести на нет разрушительную силу одного из самых лучших видов оружия в игре.

Разработчики сообщили, что в DOOM Eternal вернутся следующие демоны из DOOM 2: Pain Elemental, Arachnotron, Archvile и Hellified Soldiers. Что касается новых монстров, то игроки познакомятся с Whiplash, Tentacles, Marauder, Doom Hunter и вышеупомянутым Carcass.

