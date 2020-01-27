Пекин, , 02:04 — REGNUM Финансовые департаменты Китая всех уровней выделяют в общей сложности 11,21 млрд юаней (около $1,63 млрд) на борьбу с коронавирусом (2019-nCoV), сообщили 26 января в Министерстве финансов КНР.

Средства будут выделены для обеспечения медицинского лечения и закупку медицинского оборудования, а также препаратов, говорится в заявлении министерства. Китай также усилит меры по обеспечении адекватного финансирования поддержки борьбы и профилактики эпидемии коронавируса.

Отметим, что в Китае уже подтверждено около 2000 случаев заражения коронавирусом, вызывающим смертельную пневмонию. Уже известно о 56 умерших.