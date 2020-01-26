Тбилиси, , 10:02 — REGNUM Специальная комиссия по предотвращению распространения в Грузии нового коронавируса создана грузинским министерством здравоохранения. Об этом 25 января рассказала замглавы минздрава Тамар Габуния, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Сегодняшняя встреча была посвящена рассмотрению новых рекомендаций, изданных вчера Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ в определенной степени делает акцент на оценке температуры, при въезде в страну», — сказала Габуния.

Она отметила, что в Грузии пассажирам самолетов, прибывшим из Китая, будут проводить дистанционный замер температуры — скрининг. Те, чья температура окажется выше 38 °C, пройдут дополнительно обследование. Габуния подчеркнула, что проверять будут не только граждан Китая, а всех, кто прибыл из этой страны.

Стоит отметить, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского была размещена петиция с просьбой запретить въезд на территорию страны из Китая и стран Азии.

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