Пекин, , 05:19 — REGNUM В Пекине зафиксировано 10 новых случаев заражения новым коронавирусом, все заболевшие находятся в клиниках, сообщает 26 января газета China Daily.

Таким образом, в столице Китая теперь зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусом и заболевания вызванной им пневмонией, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии здравоохранения.

Три медицинских работника, имевших контакт с заразившимися, были также помещены в клинику для обследования и диагностики. У всех них наблюдаются симптомы лихорадки, характерные для вируса. Все, кто имел тесные контакты с ними также госпитализированы. Всего в Китае уже более 1900 человек заразились новым вирусом.

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