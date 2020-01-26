Токио, , 03:59 — REGNUM Император Японии Нарухито вместе с супругой и дочерью посетил новогодний турнир по сумо, сообщаете агентство Kyodo.

Отмечается, что император впервые присутствовал на матче по сумо после восхождения на престол. До этого он посещал соревнования по сумо в качестве зрителя в 2017 году, будучи наследным принцем.

Император вместе с супругой наблюдали матч из VIP-ложи на втором этаже. Войдя в помещение, они поприветствовали всех зрителей чемпионата, чем вызвали громкие аплодисменты со стороны болельщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2019 года император Японии Нарухито завершил последний ритуал, связанный с его восшествием на престол.