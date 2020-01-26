Хэфэй, Китай, , 03:24 — REGNUM Горы Хуаншань в провинции Аньхой на востоке Китая, которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, временно закрыты для посетителей с целью недопущения распространения нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Туристическая достопримечательность прекращает прием посетителей с 15:00 по местному времени 25 января. Все прочие достопримечательности города Хуаншань выше уровня «А» также были закрыты. Все, кто заранее приобрел билеты или заказал отели, получат обратно свои кровные без каких-либо условий. Позднее будет объявлена дата возобновления работы.

Отметим, что горы Хуаншань знамениты своими вершинами, скалами, соснами, восходами и закатами в море облаков. В 2018 году эта достопримечательность привлекала более 3,3 млн туристов. Ранее другой популярный туристический объект горы Цзюхуа также были закрыты для туристов.