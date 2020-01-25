Пекин, , 12:48 — REGNUM Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлен в связи со вспышкой коронавируса в 25 провинциях городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая. Об этом 25 января сообщили власти провинций страны.

Первой наивысший уровень реагирования объявила провинция Хубэй, где находится город Ухань, в котором был обнаружен очаг инфекции. Далее в течение суток правительства городов и провинций делали объявления о решении ввести наивысший уровень реагирования на ЧС в области здоровья.

По состоянию на 16:00 по времени Пекина на 25 января, к провинции Хубэй присоединились провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Гуанси-Чжуанский автономный район и города центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь. Общая численность населения в данных районах составляет около 1,2 млрд человек.

Чтобы избежать распространения вируса, власти Китая закрыли на карантин 15 крупных городов страны, в том числе Ухань, Шанхай и Пекин. В городах не работают школы, магазины и торговые центры, въезд и выезд за пределы городов запрещён. За нарушение карантина виновному может грозить тюремный срок до семи лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в город Ухань было направлено шесть бригад медиков общей численностью 1230 человек.

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