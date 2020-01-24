Лос-Анджелес, США, , 22:12 — REGNUM Поклонники Apex Legends обнаружили в сети новые изображения персонажа Revenant, который, как ожидается, вскоре может появиться в игре. Об этом 24 января сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1220778302190882816

Избражение было найдено на скрытой части форума EA Questions и впоследствии выложено на форум Reddit. Издание обратило внимание на следующий интересный момент: несмотря на то, что оно уже несколько часов гуляет по сети, EA до сих пор не убрало файл с этой скрытой страницы.

Стоит отметить, что Revenant пока что является всего-лишь слухом, однако ожидается, что этот персонаж всё же появится в какой-то момент в игре. Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Apex Legends анонсировали четвёртый игровой сезон «Ассимиляция», который стартует 4 февраля 2020 года.

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