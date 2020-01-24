Москва, , 20:15 — REGNUM Десять случаев заражения новым типом коронавируса официально подтверждено за пределами Китая. Об этом сообщается 24 января в официальном Telegram-канале МИД России.

Согласно данным компетентных органов Китая, на которые ссылается российское ведомство, четыре случая заражения выявлено в Таиланде, ещё два — во Вьетнаме, по одному пациенту — в Японии, Южной Корее, США и Сингапуре.

На территории Китая, по последней информации, зарегистрировано 830 подтверждённых случаев заболевания (преимущественно в Ухане, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), в том числе 25 с летальным исходом.

Сведений о наличии граждан России среди заразившихся в Китае до настоящего времени не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД заявил об отсутствии граждан России среди больных коронавирусом в Китае