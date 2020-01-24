Симферополь, 24 января 2020, 17:53 — REGNUM Водохранилища Крыма заполнены на треть от проектного объёма. Об этом ИА REGNUM 24 января сообщила пресс-служба госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.
Однако, по утверждению специалистов, этого достаточно для обеспечения потребности населения питьевой водой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за снижения объёмов притока в водные объекты Крыма в республике утвердили экономный режим работы водохранилищ, в рамках которого не исключается вариант ограничения подачи воды населению по часам.
Об этом: Крым могут перевести на почасовую подачу воды
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