Симферополь, , 17:53 — REGNUM Водохранилища Крыма заполнены на треть от проектного объёма. Об этом ИА REGNUM 24 января сообщила пресс-служба госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

«По данным на 24 января, объём наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,4 млн куб. метров или 30% от проектного объёма. Водохранилища естественного стока заполнены на 38%, их объем составляет 96,5 млн куб. метров воды», — отметили в госкомитете.

Однако, по утверждению специалистов, этого достаточно для обеспечения потребности населения питьевой водой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за снижения объёмов притока в водные объекты Крыма в республике утвердили экономный режим работы водохранилищ, в рамках которого не исключается вариант ограничения подачи воды населению по часам.

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