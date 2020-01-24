Москва, , 15:51 — REGNUM Китайские учёные попытались определить наиболее вероятный источник нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Генетический анализ, который провели исследователи из Уханьского института вирусологии, показал, что ближе всего по структуре он к коронавирусам летучих мышей.

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При этом другая группа ученых считает, что предком 2019-nCoV был ещё и вирус змей. Их исследование представлено в журнале Journal of Medical Virology. Так, Сингуан Ли (Xingguang Li) и его коллеги из Уханьского университета биоинженерии предположили, что возбудитель нынешней эпидемии возник в результате гибридизации вирусов летучих мышей и змей.

К иным выводам пришла группа учёных Уханьского института вирусологии и нескольких местных больниц под руководством Чжэна-Ли Ши. Выделенный из жидкостей тяжелобольных пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV показал, что из уже известных коронавирусов его РНК больше всего (совпадение 96,2% нуклеотидов) походила на РНК вируса, сходного с вирусом атипичной пневмонии, который несколькими годами раньше обнаружили у летучих мышей в провинции Юнань.

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Также геном 2019-nCoV почти на 80% совпадает с РНК вируса атипичной пневмонии. Фактов, которые позволяют считать 2019-nCoV вирусом змей, ученые не обнаружили.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года в Китае зафиксировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения. Медики заявили, что возбудитель — новый тип коронавируса. Число заболевших уже превысило 800 человек. Также зафиксировано 26 летальных исходов.

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