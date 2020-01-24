Нур-Султан, , 15:46 — REGNUM Причиной смерти казахстанского бизнесмена Марата Сабалакова в Испании стала болезнь. Об этом 24 января заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

По его словам, казахстанский консул побывал на месте происшествия, которое находится в 500 км от Мадрида. «Испанские полицейские провели расследование. Смерть ненасильственная», — сказал представитель МИД.

Он добавил, что родственники бизнесмена уже предупреждены о случившемся. Тело должны доставить в Казахстан в течение двух-трех дней, сказал Смадияров.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января испанские СМИ сообщили, что на одной из вилл в городе Аликанте найдено тело Марата Сабалакова. Отмечалось, что рассматривается несколько версий случившегося, в том числе убийство и несчастный случай.

Отметим, в 2015 году Марат Сабалаков был назначен почетным консулом Словакии в Казахстане. В его задачи входило улучшение двусторонних отношений между Нур-Султаном и Братиславой.

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